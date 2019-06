Davent dals 8 fin ils 10 da zercladur stat a Bravuogn l'istorgia e la cultura da la Viafier retica en il center. In lieu da scuntrada per quels che partan la gronda fascinaziun per la Viafier retica.

La fin d'emna da Tschuncaisma ha lieu a Bravuogn il festival da la Viafier retica. Quai a chaschun dals dis dal patrimoni mundial svizzer. Il program dals trais dis ha purschì insatge per pitschen e grond.

Chaschun per parter ina fascinaziun

Sper gieus per ils pitschens, pussaivladads da mangiar e baiver e viadis cun locomotivas nostalgicas è il festival simplamain stà in lieu per sa scuntrar e parter la fascinaziun per la Viafier retica. Las istorgias sur da la fasczinaziun per la Viafier retica èn da vesair en il video qua sut:

RR actualitad 17:00