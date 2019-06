Il festival da la Viafier retica a Bravuogn ha purschì in lieu da scuntrada per quels che partan la gronda fascinaziun per la Viafier retica. Blers dals visitaders èn vegnids en contact cun la viafier gia en lur uffanza...

Tar mai ha quai gia entschet en l'uffanza. Mes tat era conductur e sch'el aveva da pertgirar nus, passentavan nus savens in di en il tren e gievan tras l'entir Grischun.

La gronda part dals visitaders dal Grischun èn vegnids en contact cun la Viafier retica entras lur antenats, il viagiar en il tren ubain tras la lavur. Ma betg tut ils visitaders dal festival n'han gì la viafier quasi davant chasa.

Cur che jau aveva 18 onns, hai jau per l'emprima giada vis a Basilea en ina vitrina ina viafier da model da la Retica. Quella viafier cotschna ha immediat fascinà mai – e quella fascinaziun è restada fin oz.

Legenda: Peter Müller Fan dal la viafier retica da Basilea RTR, Carin Caduff

