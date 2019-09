Dapli che la mesadad da las scolas grischunas da la tschintg- e sisavla classa han visità l'onn 2018 in dals dis tematics. Ils scolars han mintgamai visità quatter posts da lavur.

Post da lavur 1 «Fieu»

Per pudair sa depurtar correctamain en cas d'incendis vegni mussà en il stabiliment d'exercizi cun visitas guidadas captivantas e cun exercizis pratics, co ch'incendis naschan e co ch'els pon vegnir evitads. En il center stat en quest connex: Co impedesch jau incendis?

Post da lavur 2 «Aua»

L'aua po daventar in privel. Nua po ella penetrar en edifizis durant malauras, co pon vegnir alarmads ils pumpiers? En il center stattan en quest connex exercizis pratics sco:

dar alarm

co protegel jau nossa chasa

salvament d'animals

Post da lavur 3 «Pumpiers»

Las scolaras ed ils scolars appartegnan a gruppas da pumpiers che ston d'ina vart salvar sut circumstanzas difficilas in animal serrà en e da l'autra vart stizzar in incendi da cultira. En quest connex emprendan ellas ed els dad agir a moda correcta sut il titel: Mo ensemen essan nus ferms!

Post da lavur 4 «Il torrent Anugl»

Sche auas grondas e glitta sa derschan tras territoris abitads, sco l'onn 2005 a Claustra u l’onn 2017 a Bondo, sche stabiliments ed infrastructuras vegnan destruids, fan mesiras da defensiun spontanas pauc effect. Segirar la vita dals umans e valurs materialas pli grondas ha l'emprima prioritad tar las mesiras immediatas. A las scolaras ed als scolars vegn mussà vi dal torrent Anugl da sa depurtar correctamain en cas d'auas grondas. La conscienza dal privel e dals eveniments pussaivels augmentan la segirezza da las persunas.

RR actualitad 12:00