Suenter il mortori dal possessur Patrick Burger il favrer da l’onn passà, è l'ustaria Bellaluna in cas da l’uffizi da scussiun e concurs a Casti. Cunquai ch’il relasch è vegnì refusà dals ertavels, è vegnì fatg in plan da collocaziun. Cunter quel n’hai dà nagins recurs, ha confermà Remo Cereghetti, il manader da l’uffizi da scussiun e concurs da Casti.

I dettia anc in per chaussas da sclerir, e sche tut gartegia, alura possia l’immobiglia ed ils radund 3'200 m² terren vegnir ingiantads il fanadur u l’avust da quest onn. La valita commerziala dal terren e da l’immobiglia è stimada sin radund in milliun francs. Enconuschenta è l’ustaria Bellaluna vegnida l’onn 1988, cura che l’ustiera Paula Roth è vegnida assassinada tar in assagl da rapinament.

RR novitads 12:00