Per che tut gartegia, è responsabla l’uniun Cuppa Mundiala Lai. Ins haja stuì organisar tut da nov, ha ditg Luana Bergamin, che maina il Head office a Parpan. Quai è il post, nua ch’ils schefs dals teams vegnan per lur accreditaziuns.

Ins n’haja betg pudì surpigliar il concept dal davos final da la cuppa mundiala dad avant set onns. Uss lavurian ins cun differentas zonas. Per avair pli paucs contacts e per pudair persequitar enavos meglier eventuals cas da corona, lavurian ins oz cun diversas gruppas e colurs. In schurnalist na possia per exempel betg duvrar il medem bus sco in schef d’in team da skis. Per evitar ch’il coronavirus sa derasa sin l’areal da skis, fan tuts in test da corona.