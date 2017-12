Ils investurs da l'Arena da biatlon a Lantsch han fatg in ulteriur pass per promover il biatlon en Svizra e stgaffì ina fundaziun.

Per l'Arena da biatlon a Lantsch datti da nov ina fundaziun, la Fundaziun Arena da biatlon Lai. Quella haja surtut la finamira da sustegnair e promover ils giuvens biatlets svizzers, communitgescha il cussegl da fundaziun. La fundaziun veglia però er investir en l'infrastructura ed il manaschi da l'Arena da biatlon cun il «Nordic House» – quai per crear cundiziuns optimalas per ils atlets e per ch'il biatlon daventia pli popular en Svizra.

La fundaziun vegn represchentada da 5 sportists, che profitan gia da las cundiziuns da trenament e l'infrastructura da l'arena. Tranter quels è er la biatleta grischuna Selina Gasparin, ch'ha gudagnà la medaglia d'argient a l'olimpiada a Sotschi sco er Serafin Wiestner, ch'è commember da la squadra naziunala da biatlon.

