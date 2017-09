Fundaziun duai spendrar l'hotel Löwe a Mulegns

Bain è l'hotel Löwe a Mulegns anc avert, per garantir l’avegnir dovri però ina sanaziun gronda. Cun ina fundaziun ch’è vegnida fundada la fin d’avust, duai l'hotel pudair vegnir conservà en ses stadi istoric.

La fundaziun cun il num Histourismus vegn presidiada dad Andrin Willi, il nev da Donata Willi (80), che maina anc adina l’hotel Löwe – dals indigens era numnà hotel Liun. Ella ed era il frar dad Andrin Willi, Patrick Willi, fan part dal cussegl da fundaziun. Sco quai che Andrin Willi ha ditg sin dumonda, veglian ins ussa consultar autras persunas per gidar da far ils proxims pass. Cun in’acziun da fundraising duain vegnir recaltgads daners per finanziar in project da renovaziun da radund tschintg milliuns francs.

L'hotel Löwe a Mulegns è vegnì construì il 19avel tschientaner. La perioda la pli intensiva ha l’hotel gì durant il temp da las charrotschas da la posta.

