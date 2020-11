In paun per Surses

La midada è succedida spertamain. Ils conjugals Forino, ch'han avant 6 onns cun surpigliar la furnaria Casparin fatg il pass en l'autonomia, han gì la stad ils emprims contacts cun Claudio Stgier da la furnaria a Casti. La finamira saja stada da far la midada anc avant la stagiun d'enviern – quai per testar ed optimar la producziun. La producziun per tut las filialas vegn numnadamain fatga a Savognin. Cun lavurar en dus turnus saja pussaivel dad augmentar la capacitad da producziun en la furnaria existenta. Il cletg saja er ch'ins haja installà avant in onn in nov furn, uschia Daniele Forino.

Tut e dublià

Las emprimas experientschas sajan fatgas, resumescha Heidi Forino. «La gronda part dal persunal avain nus surpiglià» ussa ins saja en la fasa d'emprender d'enconuscher. Spezialmain en furnaria er ina experientscha per tuts, sche dubel tant persunal è vi da producir.