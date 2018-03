Daniel Albertin (PCD) na candidescha betg pli per il Cussegl grond. El na vul betg concurrenzar ils collegas da partida Romano Paterlini e Reto Crameri dal circul d'Alvaschagn. Cun la fusiun da vischnancas è Surava, il domicil da Crameri, er en il circul d'Alvaschagn e betg pli en quel da Belfort.

Fusiun da vischnanca – nova constellaziun per Cussegl grond

Daniel Albertin (PCD) desista da candidar en il circul d'Alvaschagn per il Cussegl grond.

Cun la fusiun da vischnancas en Val d'Alvra tutga Surava uss al circul d'Alvaschagn e betg pli al circul da Belfort. Reto Crameri (Partida cristiandemocratica svizra) cun domicil Surava ed elegì en il Cussegl grond per il circul da Belfort è uschia il terz deputà per il circul d'Alvaschagn.

Uschia è Alvaschagn represchentà a Cuira cun trais sezs en il Cussegl grond enstagl da be dus. Daniel Albertin (PCD) desista uss a favur dals collegas da partida Romano Paterlini e Reto Crameri. Per il circul Belfort candidescha da nov Gaby Ulber (PCD) da Lantsch.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: Reto Crameri da Surava e sia midada dal circuit electoral. Grafica RTR

En vista a las elecziun chantunalas dals 10 da zercladur 2018 datti er ina midada en il circul da Surses. Surses ha mo pli in sez en il Cussegl grond enstagl da dus. Gaby Thomann (PLD) ch'ha avant quatter onns fatg il meglier resultat candidescha per ina segunda legislatura, Filip Dosch (PCD) per ina terza.

