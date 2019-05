Legenda: Tut las vischnancas da la val Schons en ina survista. RTR

Las autras vischnancas duain decider la primavaira

Sche tut va tenor plan, alura pon las vischnancas da Donat, Lon, Maton e Casti-Vargistagn decider la primavaira da l’auter onn davart la fusiun. En vigur duai quella ir il 2021. Ina pussaivladad per il lieu da l’administraziun communala è Farden, ha ditg il president communal da Maton, Andreas Heggendorn. Concret n’è quai dentant anc betg. Il mument datti ina concurrenza per la vopna da la vischnanca fusiunada. Enfin oz n’haja quai anc dà naginas propostas, enfin la fin dal mais ins haja anc peda per inoltrar quellas.

