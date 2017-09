Giat surviva grazia ses miaulim

Grondas dolurs ha in giat stuì patir a Savognin. Il giat è vegnì tschiffà en ina trapla. Tenor la polizia chantunala sa tracti d’in cas unic ch’è capità entras malprecauziun.

Il cas è capità gia avant bun duas emnas. Cura che Christian Schröder da Savognin è vegnì a chasa è el vegnì attent sin in giat, che fascheva gronda canera. Spert è el ì vi tar il giat ed ha vis, ch’el è vegnì tschiffà en ina trapla (per tudestg Tellerfalle). Dalunga ha Schröder deliberà il giat che pativa da las dolurs. El ha infurmà il possessur dal giat e transportà el tar la veterinaria ad Alvaschagn.

Denunzia tar la polizia chantunala

Sin quai è vegnida alarmada era la polizia. Quella ha chattà il possessur da la trapla. Sco quai che la polizia chantunala scriva ad RTR, sa tracti d’in cas da malprecauziun: La persuna da la trapla na saja betg stada conscienta tge che possia capitar. Ella haja deponì la trapla mo temporarmain davant chasa. La trapla na saja betg stada qua per tschiffar giats u auters animals. Tenor la polizia na dettia ussa nagin privel pli per ils animals. Traplas sco la tala ch'ins ha chattà a Savognin èn scumandadas en Svizra. Perquai datti ina denunzia penala per il possessur.

Cas unic en il Grischun

Sco quai che Giochen Bearth, il substitut dal veterinari chantunal ha ditg sin dumonda, haja l’Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals ils davos dus onns registrà nagin cas sumegliant. Era in sguard enavos a lunga vista mussia che quai haja pli baud mo dà singuls cas nua ch’animals èn vegnids maltractads.

