Il program da Giovanni Netzer duess esser ina sort agid da svilup sco era in laboratori d'ideas. En quel rom vul el ensemen cun ses team realisar projects per promover il vitg sco tal. Quai per exempel cun ...

mantegnair e duvrar chasas veglias ed istoricas.

crear plazzas da lavur, ulteriuras abitaziuns sco era structuras socialas.

promover novs concepts per hotellaria e gastronomia.

Sut il stritg vuless Origen realisar differents projects innovativs, uschia Giovanni Netzer. Tgenins che quai vegnan ad esser, n'è anc betg cler.

Emprim project: in lavuratori textil

Per lur represchentaziuns dovra Origen ina pluna costums per ils artists. Costums duvrads vulessan els preschentar en in museum. Quel vegn realisà en in vegl clavà. Sper il museum planiseschan els ina sort lavuratori, ina ufficina per far novs costums, sco era per producir ulteriurs products. Per var 2,7 milliuns francs duessi dar in'ulteriura attracziun turistica, plazzas da lavur e plinavant vegn ina stalla veglia puspè duvrada.

Nus avain gust ed essan era obligads da sviluppar vinavant las vischnancas en quellas che nus lavurain.

En quest stil sa metta Giovanni Netzer avant ulteriurs projects. In punct ch'el vul anc schliar èn las abitaziuns. Empè da separar tranter abitaziuns normalas ed abitaziuns da vacanzas, stuess ins inventar in nov concept, ina sort cumbinaziun.

Per indigens, turists e per Origen

Cun in lavuratori da costums e cun ulteriuras abitaziuns po Origen era schliar agens problems. Ils costums vegnan en futur fatgs a Riom e betg en la Bassa. En ulteriuras abitaziuns pon els alloschar lur acturs.

