Sco quai che Claudio Casutt, inschignier e cumpossessur da la Casutt Wyrsch Zwycky SA ha ditg a l’ur da la radunanza generala, quinta el ch’en tschintg onns na datti en il Grischun nagin territori da skis pli senza naiv tecnica. Grond potenzial vesa el en la digitalisaziun: I na giaja betg ditg enfin che dapertut possia vegnir controllà mintga chanun da naiv sur in computer, ed optimar ins possia era il uschenumnà «Snowmanagement». Cun mesirar las autezzas da la naiv ins possia guardar ch’i vegnia fatga mo tanta naiv co ch’i dovria propi – e betg far naiv enfin dus meters ch’i na dovria gnanc.

Naiv tecnica daventa adina pli impurtanta

Ch’il far naiv daventia ina giada uschè impurtant n’avess il piunier da far naiv Leo Jeker betg cartì, ma: «Pli baud rieva la glieud sur da nus, ed oz n’han quels che n’han nagins chanuns da naiv nagut da rir pli», ha ditg Jeker envers RTR. Per il minister d’economia Jon Domenic Parolini daventa il far naiv adina dapli in’incumbensa dal maun public: «Jau schess che quai è en tschertas regiuns gia ozendi service public, ma mintga regiun sezza stoppia decider sch’i veglian laschar daventar quai service public e gidar finanzialmain.

RR actualitad 17:00