Giuvaulta - «La digitalisaziun fa pli simpla la vita da persunas tschorvas»

Duas giadas l’onn datti en il center per pedagogia speziala il «Giuvaulta-Lunch» da mezdi. Mesemna ha referì Alireza Darvishy. Il professur da la Scol’auta per scienzas applitgadas, la ZHAW a Turitg ha referì davart las tecnologias actualas, e las spetgas per l’avegnir.