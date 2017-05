Glatscheras – in nov tunnel nov da la Viafier retica

Oz, 17:44

Federico Belotti

Cun il tunnel Glatscheras sut Bravuogn ha la Viafier retica per l’emprima giada renovà in tunnel tenor ina nova metoda. Quella è vegnida elavurada dapi il 2011 ensemen cun divers spezialists, e saja da cumparegliar cun in tunnel nov, scriva la Viafier retica en ina communicaziun.