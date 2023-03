Il favrer è Giorgetti s’inscuntrà a Chiavenna cun represchentants da la politica regiunala, per discurrer sur da las sfidas futuras. Tranter auter ha el menziunà, ch’il pass dal Spleia duess esser avert durant l’entir onn. El haja gia tematisà quai cun la politica grischuna, ha el ditg envers Tele Sondrio News.

Il Grischun n’è dentant insumma betg intgantà da quest’idea: