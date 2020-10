Talents da sport duain pudair restar en la regiun e tuttina avair in bun equiliber tranter trenar ed ir a scola. Quai è la finamira dal project «Scola e sport» da pliras scolas superiuras en il Grischun Central. Il project cumenza la fin dal mais.

Avant in onn è l'idea vegnida lantschada da quatter uniuns da sport e da las quatter scolas superiuras da Savognin, Casti, Lai e Churwalden. Ed uss cumenza il project «Scola e sport» per propi, suenter las vacanzas d'atun. 17 scolaras e scolars che dattan hockey, che fan patinadi artistic, ch'èn sperts sin ils skis e che fan passlung sa participeschan.

Tuts fan sport da prestaziun. Per pudair trenar endretg pon els mancar en in onn da scola per maximal 102 lecziuns.