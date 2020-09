Per mintga notg durant il settember vegn offert ina tura en in auter lieu dal Grischun. Cun quai vul Grischun Vacanzas attrair turists che vulessan in'autra experientscha en la natira. Cunquai chi sa tracta d'ina purschida durant la notg, procuria ella per pernottaziuns sper la stagiun auta. La purschida duai uschia attrair novs turists.

Ma far quai durant il mais che gia ils chatschaders e las chatschadras van per il guaud enturn – na disturba quai betg enormamain il ruaus dals animals? Tenor Grischun Vacanzas sajan ins tar la planisaziun da la nova purschida aposta sesì ensemen cun l'inspectur da chatscha sco era cun las uniuns d'ambient per chattar la megliera schliaziun. Las turas na giajan betg tras territoris nua ch'i pudess dar conflicts. Ed era ils guids sappian nua viandar e co sa depurtar. Uschia chi n'avess betg da disturbar ils animals.

Sut quellas circumstanzas sa mussa la Pro Natura perencletga cun la purschida. E sche la glieud vegn atras quai ussa sin l'idea da sezza far talas turas da notg – er senza guid – saja da sperar ch'ella resguarda er lura il spazi da viver dals animals.