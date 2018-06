Grischun Central - Gronda agitaziun en la plaiv Alvra

Pervi da la l'inquietezza en la plaiv Alvra han ina suprastanta ed in suprastant inoltrà lur demissiun. In pretenda schizunt la demissiun in corpore da l’entira suprastanza ch’ha tschintg commembers. Trais vulan però restar en uffizi.