Grondas midadas datti cun il Berghaus, in hotel ch’ha avert l’onn 1939 ed è vegnì manà ils davos 40 onns dal pèr Ruth e Gianni Savoldelli. A partir da l’emprim da settember surpiglia Fadri Arpagaus da Savognin il manaschi.

Maletg 1 / 2 Legenda: Fadri Arpagaus, il nov ustier dal Berghaus a Radons. RTR, Federico Belotti Maletg 2 / 2 Legenda: Vista sin il Berghaus a Radons. RTR, Federico Belotti

Fadri Arpagaus è cuschinier ed ha lavurà sco cuschinier privat sin l’entir mund. Durant la stagiun da stad da l’auter onn duaja dar ina renovaziun pli gronda. Finanziada vegn quella per gronda part da Martin e Daniela Bosshardt, in pèr da la bassa ch’ha gia blers onns in’abitaziun da vacanzas a Parsonz. Detagls davart la renovaziun n'ha l'investur betg anc vulì tradir. In studi da project saja però gia vegnì surdà a la vischnanca Surses ed al chantun Grischun.

Da la butia da sport en cuschina

In’autra ustaria a Radons che vegn manada d’in indigen, è l’ustaria Tigia ch’ha era set chombras per pernottar. Dapi il matg mainan Alban Fiegl ch’è oriund da Savognin e sia partenaria Marianne Götz la chamona. Alban Fiegl ha lavurà ils davos 18 onns a Frauenfeld sco manader d’in affar da sport.

Maletg 1 / 2 Legenda: Alban Fiegl e Marianne Götz, ils novs ustiers da l'ustaria Tigia a Radons en Val Nandro. RTR, Federico Belotti Maletg 2 / 2 Legenda: L'ustaria Tigia. RTR, Federico Belotti

L’ustaria Tigia veglia el manar vinavant sco enfin qua, quai cun ina cuschina cun products frestgs, da buna qualitad, cun tratgas simplas e tradiziunalas e tut per in pretsch raschunaivel. Avant che Alban Fiegl e sia partenaria ch’è cuschiniera han surpiglià il manaschi, manavan Monika Ballat ed Elisabeth Schöbi l’ustaria.

Firma da catering surpiglia

Novs ustiers datti era en l’ustaria Steil’Alva a Radons. A partir dal proxim enviern surpiglia la firma Edelweiss Catering il manaschi da Florian Unterkalmsteiner, che sa focussescha mo pli sin l’ustaria a Savognin e ses affar da vin.

Maletg 1 / 2 Legenda: (da san.): Mario Bonvicini (Manader Steil’Alva), Oliver Bühler (Manader Edelweiss Catering), Deeptha Denedra Devapriya (schefcuschinier), Rita Grob (manadra finanzas Edelweiss Catering). mad Maletg 2 / 2 Legenda: Vista sin l'ustaria Steil'Alva. RTR, Federico Belotti

Sco quai che Maurus Dosch, il president dal cussegl d’administraziun da la Steil’Alva Radons ha ditg, saja el cuntent cun il nov gestiunari, che vegn manà da Mario Bonvinci. La firma da Rapperswil sa cumpletteschia bain cun la strategia da la Steil’Alva. Cun quai ch’il travagl haja bler da far da stad e pli pauc durant l’enviern, ins haja chattà la soluziun ideala per la Steil’Alva. Era saja la firma da catering disada dad ospitar blera glieud en curt mument.

