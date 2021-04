La viafier da Bellinzona – Mesocco è in’anteriura viafier cun in binari stretg d’in meter. La lunghezza da la viafier muntava a 31.3 kilometers. La lingia da viafier è vegnida averta l’onn 1907 da la Società Ferrovia elettrica Bellinzona – Mesocco BM. L’onn 1942 ha la Viafier retica surpiglià la viafier. 1972 è stà a fin cun il transport da persunas. La fin dal traffic da rauba è stà l’onn 2003. Fin l’onn 2013 hai anc dà viadis turistics sin ina lunghezza da 12.7 kilometers. Quels fascheva la Società Esercizio Ferroviario Turistico SEFT, la viafier ha gì num Ferrovia Mesolciniese FM. In project per embellir il spazi d’abitadi da Roveredo ed in project dal traffic public a Castione-Arbedo – han scursanì la lingia il 2014 sin ina lunghezza da 3.9 kilometers tranter Grono e Cama. Il 2016 ha la SEFT sin agen giavisch laschà annullar sia concessiun.