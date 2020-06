Herbert Fink (67) da Rona ha in hobi tut spezial. El rimna caps da baseball. Enfin oz ha el gia rimnà prest 800 tocs. E tuts ha el pendì vi da las paraids e sin il plafond da sia garascha e ses lavuratori.

Sin l’idea da rimnar caps è el vegnì l’onn 1995. Sco camiunist fascheva el adina la sonda il servetsch da parc vi dals camiuns. Per betg vegnir memia tschuf aveva el adina in cap sin il chau. Cun quai ch’el survegniva adina dapli caps da differenta glieud ha el entschet a rimnar caps – ed i vegnivan adina daplirs. Tuttenina è il rimnar caps daventà in hobi.

Davos mintga cap stat ina istorgia

Da quasi tut ils caps enconuscha «Herbie», sco ch’el vegn numnà dals amis, l’istorgia. Losch è el sin il cap original da la biatleta Selina Gasparin, u il cap da sia gruppa preferida dal duo Amigos. In cap ch’el deplorescha ch’el n’ha enfin oz betg chattà è il cap da Niki Lauda. Il cap da l’anteriur pilot da la furmla 1 saja vegnì producì aposta per ses cumià il matg da l’onn passà.