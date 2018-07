Grischun Central - Hotel «Löwe» a Mulegns duai vegnir mantegnì

La Nova Fundaziun Origen vul spendrar il hotel «Löwe» a Mulegns. En ina emprima etappa vul Origen rimnar ils 2,2 milliuns francs necessaris per cumprar il bajetg e per far las lavurs las pli urgentas.