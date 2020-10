Las lavurs s’avanzian bain, ha Robert Lombardini ditg durant ina visita dal plazzal. Ina gronda sfida sajan stads ils palantschieus. Quels sajan vegnids disfatgs dal tuttafatg e sajan vegnids remplazzads entras palantschieus da betun. Cunquai ch’ils mirs da l'hotel restan ils originals, haja duvrà diversas mesiras per stabilisar quels. Ina giada hajan ins schizunt pensà, ch’ins stoppia rumper giu las lavurs, uschia Lombardini envers RTR. Per el saja impurtant da far ina renovaziun da l'hotel e da betg sdrappar giu il bajetg, per mantegnair il relasch da ses tat.

Anc chattà nagin ustier

Actualmain è scritta or la plazza per chattar in ustier. Sco quai che Robert Lombardini ha ditg, na dettia per il mument deplorablamain nagina annunzia d’ina Grischuna u in Grischun ed era haja el quintà cun dapli annunzias. Per far pli attractiva la plazza d’ustier ha il possessur da l'hotel Post decidì dad incassar nagin affit durant ils emprims 18 mais dal contract da fittanza da l'hotel.

Avertura la stad 2021

L'hotel che duai vegnir avert l’avust da l’auter onn duai avair trais stailas plus,, il link avra en ina nova fanestra 8 chombras dublas e duas suitas per famiglias. I dat duas stanzas da mangiar sco er in grond tschaler da vin.