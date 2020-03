L'idea è simpla, ma la realisaziun cumplexa. Renato Projer da Casti vuless realisar ina roda da vent en lain. La tur duess esser 30 meters auta, uschè auta sco in clutger baselgia, las alas ina lunghezza da 13 meters. La roda da vent a Haldenstein è quatter giadas pli gronda.

«La finamira è da producir energia al lieu - quai fa il pi bler senn» raquinta il scrinari spezialisà sin fresas tocca da laina en furmas spezialas. En collavuraziun cun la scol'auta tecnica da Bienna vegnan ussa elavurads ils proxim pass. Ina halla da producziun ed ina fresa gronda èn proximamain prontas.

Legenda: La halla da producziun a Filisur è bainbaud pronta. Tona Poltera

Ils daners mancan anc

Il mument vegn tschertgà in investur ed in lieu per ina fasa da test. «Vischnancas, firmas grondas ni pendicularas savessan producir atgna electricitad» è Projer persvas. E pli tard savess la roda da vent da lain vegnir dismessa senza laschar enavos restanzas nuschaivlas per l'ambient.