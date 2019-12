Il probablamain pli pitschen territori da skis en il Grischun cun in chanun da naiv è a Lantsch. Far naiv è il mument dentant grev. Las temperaturas èn memia autas.

Fertant che divers territoris da skis en il Grischun han gia avert e singuls avran quels dis, spetgan ins a Lantsch anc sin la naiv. Il probablamain pli pitschen territori da skis cun in agen chanun da naiv spetga vinavant sin temperaturas pli bassas per ennavar. Daniel Ulber, il manader da fatschenta ed en il medem mument responsabel per il fair naiv, spera sin temperaturas idealas. Enfin ussa è il nov chanun - in model da demonstraziun - pir stà en funcziun paucas uras.

Sperar sin naiv per Nadal

Il temp tranter Nadal e Bumaun è sco per ils blers territoris da skis il temp il pli impurtant. «Quels dis vegn quasi fatg in terz dal gudogn» da tut l'enviern.

Legenda: I manca anc blera naiv per ir cun skis a Lantsch. RTR, Tona Poltera

