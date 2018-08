Il Grischun ospitescha per in mais ils chantuns da Basilea

En preschientscha da blera prominenza politica dal Grischun e dals dus mezs chantuns ch’èn per in mais giasts en il Grischun è vegnida lantschada glindesdi a Filisur l’acziun turistica che cuzza in mais.

Ils Basilais pon il settember viagiar cun ils meds publics per 15 francs al di, pernottar en 50 hotels cun in rabat da 50% e far diever dad 11 pendicularas per il mez pretsch. Partenaris da l’acziun èn la Viafier retica, Grischun Vacanzas, Gastro Grischun, Hotelleriesuisse Grischun e las Pendicularas Grischun.

