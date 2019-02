Tranter auter è il chantun vegnì crititgà pervi da sia politica d’infurmaziun. Savens na dettia quai mo paucas u schizunt naginas infurmaziuns dal chantun, sch'in luf saja preschent en ina val u haja stgarpà animals da niz. Quai duess vegnir meglier, ha ditg Adrian Arquint, il manader da l’Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun: «Nus valitain il mument differents sistems sur sms, e stuain guardar tge che fiss per nus la meglra soluziun, e quai vulain nus installar quest onn».

Dus trieps e singuls lufs en il Grischun

Davart la preschientscha dal luf en il Grischun ha Adrian Arquint ditg il suandant: «Nus avain in triep dal Calanda che nus na savain il mument betg nua che questas bestgas èn. A Favugn ha la guardiaselvaschina vesì avant curt in da quests lufs giuvens; nus avain in pèr lufs en la regiun da Falera/Laax ch’ins ha vesì il december, ed ussa singuls quest mais. Era en il conturn da la Val Schons saja preschent in luf. I fiss era in pèrin dal Beverin, ch’ins na sappia dentant dapi l’atun betg precis nua che quel è. Era sch’ins sappia d’in u tschel luf, na possian ins mai dir exact nua ch’il luf è. En general saja en l’entir chantun Grischun da quintar cun il luf, cunquai ch’el possia sa dischlocar entaifer curt temp».

Sco quai che Adrian Arquint ha ditg, spetgia il chantun che la lescha da chatscha federala midia uschia ch’ins haja in instrument enta maun, che pussibiliteschia da schluppettar in luf problematic.

RR novitads 07:00