Il Surses è ritg da materias primas. Bler è gia vegnì documentà davart ils process da l’elavuraziun da metals dal temp preistoric. Quai fa il Surses interessant era per ils archeologs che visitan regularmain il Surses per champs archeologics.

Durant l’entir mais da fanadur èn studentas e students stads en il Surses per far exchavaziuns. E per l’emprima giada è stada la «Summer Scool for Alpine Archeology», in camp ch’è vegnì visità da radund diesch studentas e students da l’entira Europa. Sco quai che Rouven Turck da l’universitad da Turitg che maina gia dapi sis onns ils champs archeologics en il Surses saja il Surses il pli interessant da manar tras tals curs. Sche las finanzas lubeschan e la vischnanca dat puspè las lubientschas, alura duain ils curs era l’auter onn puspè vegnir manads tras.