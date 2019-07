Dals 10 fin ils 14 da fanadur ha lieu per la 5avla giada il One Love Festival a Filisur. Ils organisaturs quintan cun radund 5'000 visitaders che fan il viadi en Val d’Alvra. Perquai ch’il festival ha fatg l’onn passà in deficit da 200'000 francs, han ils organisaturs realisà mesiras da spargn.

Ils fans na vegnian dentant betg a s’accorscher las mesiras da spargn, ha ditg Roger Gruber dal comité d’organisaziun. Uschia sajan els vegnids da far meglras cunvegnas cun ils furniturs, ed era tar las glischs e tar las installaziuns tecnicas hajan els pudì spargnar. Uschia avess il festival da pudair surviver era ils proxims onns, ha ditg Gruber vinavant. A Filisur sa sentian ins bain, ed era tar ils purs e la vischnanca sajan ins bainvis.

