Spustar in'entira chasa e mantegnair in hotel ed avair las finanzas enfin mez avust – quai è la finamira ambiziusa da la fundaziun Origen. Anc mancan dentant 2,7 milliuns francs ha ditg Giovanni Netzer a chaschun dals dis da las portas avertas la fin d'emna. «I mancan dentant er anc las respostas da las fundaziuns grondas dumandadas» ha Netzer ditg. Quellas hajan per il solit pli ditg per respunder.

Tut u nagut

Per mantegnair la valur cultur-istorica e per porscher ina soluziun optimala sajan da resguardar ils differents bajetgs da l'hotel e da la Chas'Alva sco unitad, ed uschia fetschia mo ina soluziun integrala senn, punctuescha Netzer.

I fa prescha

Enfin mez avust ston ils daners esser rimnads per cumenzar anc quest onn cun las lavurs da spustar la Chas'Alva. Il 2020 daventa la via dal Güglia ina via naziunala ed alura saja in spustament probablamain giud maisa.

RR actualitad 17:00