La radunanza communala da la vischnanca d'Alvra ha approvà mesemna saira senza cuntravusch il contract adattà da la cuminanza da scopo «Implant da teir regiunal Albula». Quella adattaziun è stada necessaria suenter ch'i ha dà en la regiun pliras fusiuns da vischnancas.

Legenda: La radunanza communala ha gì lieu il 1. prim da matg a Stierva: 37 votantas e votants han prendì part a la radunanza. RTR, Alexi Baselgia

Via da guaud «Schlasung»

Plinavant ha il suveran dad Albula/Alvra approvà in credit da 450'000 francs per la sanaziun d'ina via da guaud a Stierva ed in credit brut da 2,64 milliuns francs per sanar il provediment d'aua ad Alvaschain. Il guaud protegia il traject dal patrimoni mundiala da l'UNESCO da la lingia da l'Alvra da la Viafier retica, la via chantunala, la staziun Solis sco era la via d'access ad Obersolis e Mutten.

