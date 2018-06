Glindesdi è in motociclist da la Tschechia vegnì giud via sin il Pass da l'Alvra.

In blessà tar accident cun in töf ad Alvagni

Da manaivel d'Alvagni Bogn è l'um da 31 onns vegnì cun ses vehichel a l'ur da la via ed è siglì sur in aual ora. El è restà blessà a mesa via. La Rega ha transportà il töffist en l'Ospital chantunal a Cuira. Ses töf è vegnì donnegià dal tut. La via da l'Alvra è pervia da l'accident stada serrada per trais quarts d'ura.

