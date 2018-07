A la parti da Goa «One Love» a Filisur è mort in um ord motivs anc betg enconuschents. Quai ha il president dal comité d'organisaziun communitgà. Sin dumonda dad RTR ha la procura publica dal Grischun confermà il cas.

In mort tar la parti da Goa a Filisur

Giasts dal Vallais han prendì cun els in baun.

Sper il rinoceros pon ins er far ballabaina.

One Love - uschia il moto da la parti da Goa.

Anc betg cler saja, pertge che l'um saja mort. Er na possia la procura publica anc betg dir, danunder che l'um vegnia e quant vegl ch'el saja.

Condolientschas dals organisaturs

Dals organisaturs dal festival è il glindesdi nagin stà cuntanschibel per ina posiziun pertutgant il mortori da la dumengia. Sin la pagina d’internet da Facebook scrivan els, ch’i guardian enavos sin in grondius festival – i saja dentant era da da deplorar in cas tragic – en il num da l’entir comité d’organisaziun e visitaders dal festival giavischian els a la famiglia dal defunct da tut cor blera forza en quests grevs temps.

Avegnir intschert

Schi vegn puspè ina giada a dar in festival da Goa a Filisur n'è il mument betg anc cler, ed er betg sch’il mortori da dumengia pudess avair consequenzas per il festival: «L’emprim stuain nus ussa spetgar sin il resultat da las examinaziuns che sclereschan pertge che l’um è mort la dumengia», ha ditg Luzi Schutz il president communal da Bravuogn Filisur. Cun il nov lieu ch’ha remplazzà il territori da l’anteriur hotel Bellaluna pervi da privel da bovas ins haja fatg bunas experientschas, uschia haja quai dà per gronda part resuns positivs da la populaziun. La canera na saja betg vegnida crititgada grond, ha ditg Luzi Schutz.

Sco quai che Rafael Oerer dal comité d’organisaziun ha ditg durant il festival, saja il nov lieu ch’ils purs e la vischnanca da Bravuogn Filisur hajan mess a disposiziun per il festival schizunt meglier ch’il vegl lieu, cun quai che l’access sin la plazza dal festival saja meglier. Il problem dal nov lieu è però ch’i dat dapli canera per ils abitants da Filisur.

Rona nagin tema

A Rona en il Surses hai ils davos onns regularmain dà il festival «Summer never ends». Quel ha gì lieu adina alternant cun il festival da Filisur. Perquai ch’igl ha la davosa giada gì memia paucs visitaders na datti betg pli quest festival ch’era vegnì organisà da l’uniun Klangwerk, che vegn schliada. Per ils organisaturs dal One Love Festival Filisur na saja dentant nagin tema da midar il festival a Rona. Il festival tutgia a Filisur, ina midada na saja nagin tema, ha ditg Rafael Oerer dal comité d’organisaziun.

Bilantscha mediocra

Radund 5’500 persunas sajan stadas al festival a Filisur, inclus ils gidanters e musicists. Quai saja sut las spetgas, tuttina quinta Rafael Oerer da vegnir ora cun ina nulla naira.

RR novitads 14:00