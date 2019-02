Il Surmiran survegn da l'academia da film americana ils 9 da favrer il Sci-Tech Award. Per ses program Medusa ch'el ha sviluppà ils ultims 10 onns vegn Thabo Beeler a prender encunter in Oscar tecnic.

In Oscar per Thabo Beeler

Thabo Beeler (40) da Savognin ha sviluppà ils ultims 10 onns ina metoda co digitalisar la fatscha dal carstgaun, quai cun ses team dal labor da perscrutaziun da Disney a Turitg. Il program Medusa lubescha als cineasts da Hollywood e da tut il mund da crear or dad ina fotografia en 3D er in moviment.

Gronda renconuschientscha

Il Sci-Tech Award è la pli gronda renconuschientscha tecnica en l'industria da film. Thabo Beeler, docter da l'informatica lavura cun ses team fitg stretg cun la scola politecnica ETH da Turitg ed è sa spezialisà sin la fatscha umana. Uschia ha per exempel il team da Beeler da Disney Research Turitg creà las expressiun da fatscha al computer dal film Mowgli: Legend of the jungle.

