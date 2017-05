Ina gallaria d’art per in e scadin

Dapi sis onns datti a Salouf la Galeria Toissa. Tut tgi che sa picturar, fotografar u ha auters duns, po exponer là. L’exposiziun che mida quatter giadas l’onn è gia occupada enfin la fin dal 2018.

La fundatura da la Galeria Toissa è Heidi Wenig ch'ha passa 80 onns. Cura ch’ella è vegnida dal Partenz en il Surses a viver ha ella udì, che la vischnanca dat a fit in’abitaziun. Suenter intgins discurs cun la vischnanca ha ella survegnì l’abitaziun per in pretsch favuraivel per far exposiziuns. En tut stattan a disposiziun trais locals per l’art.

Actualmain expona la fotografa passiunada Heidi Wenig ensemen cun il fotograf Bernd Egger fotografias ch’han da far cun l’aua. La finamira da la Galeria Toissa è da dar la pussaivladad a persunas dal chantun u a persunas ch’han in stretg contact cun il Grischun, da porscher la pussaivladad da mussar lur inschign ed uschia promover l'art. Tut ils maletgs pon vegnir cumprads, dentant mintga motiv mo ina giada.

