Gia per la novavla giada ha ina squadra da trais persunas dal conturn da Tusaun organisà ina sairada da cuschinar. Bun in tozzel fugitivs ed indigens han cuschinà en sala da scola da Spleia il venderdi saira. Arrivadas a mangiar èn radund 100 persunas.

Sco quai che l’inizianta dals dis da cuschinar Rita Juon ha ditg, saja l’idea da cuschinar communablamain naschida en connex cun il center da transit Rheinkrone a Cazas. La vivian radund 70 persunas da quellas ch'ins haja nagina idea, tgi ch'ellas sajan. Rar en la regiun da la Tumleastga e la Mantogna ch'ha caracter d'in vitg.

Quai vuleva Rita Juon midar: ella vuleva avair la pussaivladad d'emprender ad enconuscher quellas persunas. Uschia è naschida l’idea d'organisar dis da cuschinar. Cuschinar cuminaivlamain vesa ella sco idea adattada per vegnir en contact cun ils fugitivs, per discutar sur dal mangiar e sur da la vita. Ensemen cun Susanne Gross e Daniel Schläpfer organisescha ella prest mintga mais in di da cuschinar. Proximamain ha lieu gia la dieschavla ediziun.

