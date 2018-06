Il possessur da questa ovra è Florian Koch. Sco quai ch’el ha ditg a RTR sajan ils collecturs sin il tetg anc ils originals. Ils collecturs stgaudan l’aua che circulescha en in tanc ch’è vegnì installà al lieu nua ch'il tanc d'ieli da stgaudar sa chattava pli baud. Per vegnir sin la temperatura giavischada da l'aua che vegn duvrada per stgaudar e per aua chauda, datti anc in indriz cun pellets ed in cun laina dad arder, ch'è collià cun il tanc d'aua.

Cura che l’ovra è vegnida installada avant dapli che 40 onns na devi betg anc bleras talas ovras, quai era ils onns dal cumenzament da trair a niz l’energia dal sulegl. Christian Hassler da Ziràn che lavura gia dapi l’onn 1985 cun indrizs solars, ha ditg ch’i saja remartgabel che l'indriz funcziunia anc adina suenter tants onns. La durada da vita vegn inditgada oz dals producents cun mo 25 onns. Da questa ovra solara aveva l'institut per la perscrutaziun da reacturs fatg in studi da dapli che 100 paginas, che di tranter auter quant effizienta che l'ovra è.

Legenda: Gia 4 decennis è Florian Koch fascinà da l'energia dal sulegl. RTR, Federico Belotti

