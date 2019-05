«Ins na sto betg avair tema dad energia solara: Sch’ins montescha tut sco ch’i s’auda ed ins spargna betg tar la qualitad dal material, alura n’avess da capitar nagut», ha ditg Christ Andri Hassler. La sia firma haja gia installà passa 2000 indrizs solars/fotovoltaics, ed enfin oz haja quai dà mo ina giada in incendi, e la raschun saja stà in sbagl da fabricaziun.

Paucs incendis

Era il professur spezialisà sin energia solara Urs Muntwyler da la scola professiunala da Berna di, ch’incendis dad indrizs solars sajan fitg rars, e tar la fitg gronda part dals incendis sajan auters facturs sco per exempel ina lampa da alogen responsabels per il brischament.

A Masagn ha ars in tetg cun in indriz solar la dumengia passada. Il donn da material munta a plirs dieschmilli francs. Ils possessurs da la chasa ed in vischin han empruvà da stizzar il fieu cun aua e cun in stizzafieu, enfin ch’ils 28 pumpiers da Tusaun han stizzà il fieu. La raschun da l’incendi n’è betg anc sclerida, scriva la Polizia chantunala sin dumonda da RTR. Il vischin dal possessur da la chasa saja ì sulet tar ina controlla en il spital da Tusaun.

