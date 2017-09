Infurmaziun dad Alzeimer cumenza gia en scola

En vista al di mundial dad Alzheimer da gievgia ils 21 da fanadur ha la scola superiura da Surses gì in di tematic sur dad Alzheimer. Las scolaras ed ils scolars duain vegnir sensibilisads per la malsogna che n’è betg curabla.





I sa tracta d’in project da pilot che l’uniun Alzheimer Grischun maina tras: «Igl è l’emprima giada che nus manain tras in workshop en ina scola», ha ditg Raimund Klesse, il president da l’uniun Alzheimer Grischun. La glieud daventia adina pli veglia ed uschia dettia era dapli persunas che vegnan confruntadas cun la malsogna. Ch’ins giaja gia en scola ad infurmar saja in pass logic, suenter ch’ins haja gia scolà manischunz da l’auto da posta e la polizia. Tar la collavuraziun cun Savognin èsi vegnì entras la deputada Gaby Thomann (PLD), che lavura per il Center da Sanadad Savognin.

Scola beneventa scolaziun

Il manader da la scola Surses Jörg Bühler beneventa l’idea da far in di tematic dad Alzheimer. I saja bain pussaivel ch’era scolaras e scolars vegnian confruntadas cun la malsogna dad Alzheimer en famiglia, sche per exempel in tat u ina tatta pateschia dad Alzheimer. E gist en vista al di mundial dad Alzheimer e l’occurrenza publica en il Center da Sanadad a Savognin saja quai stà in mument ideal per il di tematic.

