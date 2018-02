Iniziativa vul stritgar credit per Rona

Sco quai ch’il president communal da Surses Leo Thomann ha ditg envers RTR, saja l’emprima part da l’iniziativa inoltrada valaivla. La segunda part cuntegnia flaivlezzas. Uschia pretendan ils iniziants ch’il credit duess vegnir investì a Savognin a La Nars empè a Rona, nua ch’i pudess per exempel vegnir fatg in glatsch.

Tenor il giurist da la vischnanca Surses, vegnia ussa sclerì sche l’iniziativa saja valaivla. I saja pussaivel che l'iniziativa saja formulada memia pauc clera. Tenor la lescha chantunala da las iniziativas na po in text d'ina iniziativa betg cuntegnair intschertezza en il text. Mesemna saira s’inscuntran ils iniziants da l’iniziativa cun la vischnanca da Surses per in discurs.

