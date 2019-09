L’uniun da tiradurs da Bravuogn ha inoltrà in’iniziativa per mantegnair il stan da tir da Bravuogn. Radund 100 suttascripziuns èn vegnidas inoltradas tar la vischnanca da Bravuogn Filisur. Tenor la constituziun da la vischnanca èn necessarias 50 suttascripziuns valaivlas.

Inoltrà iniziativa per mantegnair stan da tir Bravuogn

L’iniziativa pretenda, che la vischnanca da Bravuogn Filisur budgetescha en il preventiv da l’auter onn 75'000 francs per il stan da tir Islas a Bravuogn. Quels daners vegnan duvrads per renovar e mantegnair il stan da tir a Bravuogn. I fa prescha. Sin il 2020 sto igl stan da sajettar esser sanà.

La vischnanca da Bravuogn Filisur vuless atgnamain persequitar la varianta pli bunmartgada. Ella aveva proponì, che la fracziun da Bravuogn pudess sa cumprar en tar il stan da tir Crappa Naira a Surava. Per l’uniun da tiradurs muntass quella varianta però la fin da l’uniun: l’uniun da tiradurs haja mo in avegnir cun in agen stan da tir, uschia l’opiniun dals iniziants.

