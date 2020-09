Il viaduct da la Landwasser duai vegnir inscenà cun diversas attracziuns. Investiziuns da circa 10 milliuns èn previsas per la fasa iniziala dals onns 2022 fin 2025. Gia quest atun datti in emprim test: Dals 10 fin 18 d’october datti trens spezials tranter Filisur e Surava, cun diversas attracziuns.

Sco quai che Roman Cathomas, il manader dal project ha ditg, veglian ins guardar, co che las purschidas vegnan acceptadas da la glieud. En divers lieus duai dar diversas attracziuns. La staziun dad Alvagni duai per exempel vegnir transfurmada en in café d’art, ed en l’anteriur consum da Filisur duai dar ina fiera cun products indigens.

Workshops vulan sentir il puls

Il mais d’avust hai dà divers workshops, nua che la populaziun ha pudì dir tge spetgas ch’ella ha dal project «Landwasserwelt». Ed il davos da quels workshops ha lieu quest venderdi saira, ils 4 da settember, en sala da gimnastica a Surava.

Tenor Roman Cathomas giavischia la populaziun da Filisur per exempel dapli vita en vischnanca. A Ferrera/Schmitten saja la sfida, co integrar la vischnanca en las attracziuns, quai pervi da la situaziun a la periferia. Ed ad Alvagni saja ina sfida, co chanalisar bain la glieud per betg avair tuttenina memia blera glieud.

Gia quest atun duain las vischnancas da la Val Alvra decider, sch’ellas vulan sustegnair il project en l’avegnir u betg.