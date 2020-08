1,2 milliuns francs metta il chantun a disposiziun mintg'onn per actualisar e translatar ils meds d'instrucziun – e quai per Tudestg, Talian e per tut ils differents idioms. Sch'ins sto uss er anc translatar meds per surmiran, sajan quels raps fitg stgars. Qua manegia Sandra Locher Benguerel, la presidenta da la magistraglia Grischuna e cussegliera naziunala, sin dumonda dad RTR:

Sch'i vegn uss latiers anc in ulteriur idiom, na duai quai betg ir sin ils custs dals auters idioms [...]. Qua duvrassi in ulteriur credit.

Cun auzar il budget, possian ins evitar, ch'auters idioms ed autras linguas perdan prioritad. Da quel avis è er Andreas Gabriel da la Lia Rumantscha. Cun il temp stoppia il chantun metter a disposiziun las resursas per quai.

La decisiun da quellas vischnancas stgaffescha in nov basegn per meds d'instrucziun en surmiran.

Cussegl grond sto decider

Davart raps per translatar meds d'instrucziun sappia mo decider il Cussegl grond, manegia Jon Domenic Parolini, manader dal Departament d'educaziun. Quai saja ina dumonda dal budget. Quel tracta il Cussegl grond probablamain en la sessiun dal december. Bunamain la pli gronda sfida saja da chattar il persunal per far las translaziuns. Chattar persunas cumpetentas ch'èn ablas da translatar ils meds d'instrucziun saja ina gronda sfida.

Persunas d'instrucziun

Spers las persunas che translateschan ils meds, dovri er scolasts e scolastas che san dar scola per Surmiran. Surtut en ils idioms pli pitschens saja difficil da chattar persunas d'instrucziun, manegia Sandra Locher Benguerel. Per chattar avunda persunal dovri tenor ella forsa er ina sort campagna da reclama.

Quella sfida è er conscient a Jon Domenic Parolini. Ed manegia cleramain: Garantir ch'i dat adina avunda scolastas e scolasts surmirans na possia nagin. La Scola pedagogica a Cuira haja in pau ina survista da lur students, vinavant possian per exempel er ils inspecturs da scola regiunals gidar. In'autra pussaivladad saja, che persunas betg surmiranas s'acquistan las cumpetenzas per dar scola. Impurtant saja a la fin dentant surtut in: la qualitad linguistica.