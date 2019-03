En il rom da la fusiun è vegnì decidì che l’administraziun communala duess esser en il center da la vischnanca a Casti. Il lieu actual dasper la baselgia sin in mut, n’è tenor la vischnanca betg uschè adattà, uschia ch’ins vul fabritgar ina nova chasa communala a la staziun.

Tenor il studi duai dar in bajetg nov cun quatter auzadas, là nua che la posta sa chatta actualmain. Plinavant è planisà in nov terminal per ils autos da posta che ademplescha las pretensiuns per persunas cun impediments. Il buffet da la staziun vegniss disfatg ed i dess là ina rundella. Il studi prevesa da far in nov bistro en la remisa da la Viafier retica.

Sche tut ils giavischs vegnissan realisads tenor il studi, alura custass tut radund 20 milliuns francs. En questa summa èn inclus ils custs per in sutpassadi ed in parcadi da l’autra vart da la staziun, sco era in nov terminal da bus ed ina nova rundella sin la via chantunala. L’entir project po vegnir realisà en pliras etappas.

Maletg 1 / 6 Legenda: Uschia pudess la staziun da Casti ina giada vesair ora. MAD, Stauffer & Studach AG Maletg 2 / 6 Legenda: Uschia è l'avegnir a Casti planisà – anc èsi però ina visiun. MAD, Stauffer & Studach AG Maletg 3 / 6 Legenda: Tenor questa skizza duessi dar in nov bistro en la remisa da la viafier, cun in terminal da bus (a dretga) ed in nov center d'administraziun (davos). MAD, Stauffer & Studach AG Maletg 4 / 6 Legenda: Per ils autos da posta duessi dar ina rundella. MAD, Stauffer & Studach AG Maletg 5 / 6 Legenda: La staziun da Casti oz. MAD, Stauffer & Studach AG Maletg 6 / 6 Legenda: Radund 70 persunas han visità la radunanza communala da mesemna saira. RTR, Federico Belotti

