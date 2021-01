Il recrut Ivano Simonet da Stierva fiss atgnamain dapi quest'emna en la caserna ad Andermatt. L’armada ha dentant decis, ch’el e 35 auters recruts da la cumpagnia duain far las emprimas trais emnas ina sort «Homeoffice-RS». Quai per reducir il ristg da s’infectar cun il coronavirus.

Da cumenzar sia recruta sin tala moda n’avess Ivano Simonet mai pensà: Las emprimas trais emnas mo star a chasa. Cunquai che sia funcziun sco «spezialist da muntogna» cuntegna blera teoria, è l’armada sa decidida ch’ils recruts da quella cumpagnia duain far la part teoretica a chasa avant entrar en caserna. Ad Ivano Simonet para quai dentant flot: el saja pli tard anc avunda ditg en caserna. Lura na disturbian trais emnas «Hotel mamma» betg.

In di structurà

L’armada ha surdà ad el ina planisaziun da l’emna fitg detagliada. La damaun datti adina ina scolaziun via Zoom. Il suentermezdi sto mintgin emprender per sasez. La saira datti per il solit in’ura sport. Ivano Simonet di, che l’armada na sappia betg controllar 100% sch’el fetschia propi tut tenor il plan. Tuttina fa el obedientscha. Suenter las trais emnas datti numnadamain in examen. Tgi che na dumogna betg quest test, sto midar la funcziun. Quai vul Ivano Simonet per tut pretsch evitar.

Maletg 1 / 4 Legenda: La recruta dad Ivano Simonet cumenza per las emprimas trais emnas a chasa en sia chombra. RTR, Lukas Quinter. Maletg 2 / 4 Legenda: Cudeschs sco era in program online duain gidar al recrut d'entrar en la vita militara. RTR, Lukas Quinter. Maletg 3 / 4 Legenda: Tar il program d'emprender tutga per exempel il emprender dals grads da l'armada. RTR, Lukas Quinter. Maletg 4 / 4 Legenda: Era in'ura sport stat mintgadi sin il plan. RTR, Patrick Capaul.