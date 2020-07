Il pli gugent aveva Jakob Clopath, u era Kobel, sco el vegn numnà en vitg, il contact cun la glieud al spurtegl. Saja quai gidar d'emplenir ora formulars, vender marcas, metter si il bul u era far ina u l'autra sgnocca latiers, el ha vivì per sia lavur.

Lezza era principalmain al spurtegl, ma magari ha el era gì da reparter posta en il vitg. In pensum che procurava per sgarschur tarl'um da ca. 1,90 meters: Nov da diesch chasadas a Reschen avevan in chaun. Ma Clopath ha tema da chauns. La morsa d'in chaun en sia foppa dal schanugl n'ha franc era betg contribuì a sminuir questa tema. Pir pli tard, cura che ses figl ha gì in chaun, ha el pudì lavurar vid sia tema. Ord quai motiv era el adina led da pudair lavurar al spurtegl.

Tuttina, sch'ins dumonda enturn en il vitg, lura na vegn betg discurrì da Kobel ch'aveva tema da chauns, mabain da Kobel che fascheva magari l'ina u l'autra sgnocca. Dal Kobel che na scheva mai insatge da ses clients, ma scriveva tuttina si ina u l'autra giada in salid sin la charta postala. Il secret postal tegneva el aut.

En ses bunamain 45 onns ha el gì blers bels muments. Ma el è stà led, da vegnir pensiunà il 1995, anc avant il cumenzament da la digitalisaziun. Aifer ils 5 onns suenter sia pensiun è sa midà enorm bler en chaussa lavur cun computers, bler dapli ch'en tut ses 45 onns avant.