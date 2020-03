In onn ordinari ed in nov president

Las Ovras electricas Rain Posteriur SA ha producì l’onn da fatschenta 2018/19 1422 uras gigawatt. Quai è circa en la media da plirs onns è vegnì communitgà a la radunanza generala a Tusaun da venderdi. Ils custs da producziun èn sa sbassads per circa 30% sin 3.3 raps per ura kilowatt, tge ch’haja da far cun liquidar limitaziuns da taglia.

La KHR ha fatg in gudogn da 1.25 milliuns francs, tar custs annuals da 46 milliuns. Plinavant ha la radunanza generala elegì il cussegl d’administraziun enfin il 2023. Il nov president è Jörg Huwyler da la firma Axpo. El succeda ad Andres Türler, l’anteriur cusseglier da la citad da Turitg.

