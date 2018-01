Kino Rätia: Suenter 30 onns èsi da midar vestgì

Ils amis dal Kino Rätia Tusaun han fatg festa. L'uniun s'ha fatg in regal: ina nova pagina d'internet.

L'uniun Kino Rätia Tusaun sa preschenta en in nov vestgì. Cun il sustegn finanzial dad Oskar Prevost, l' anteriur president communal ed impressari survegn il kino ina nova cumparsa visuala cun in nov logo ed ina nova pagina d'internet. Per el saja da l'entschatta davent stà cler da sustegnair l'uniun - quella saja da fitg gronda impurtanza per la regiun ed er sur ils cunfins chantunals or.

