«Kurhaus» a Bravuogn augmenta l'agen chapital

Oz, 15:42

Federico Belotti

L'hotel da tradiziun en Val d’Alvra augmenta ses chapital d’aczias per maximal 1,36 milliuns francs. Ins veglia preparar il «Kurhaus» per l’avegnir. Divers projects sajan pronts per vegnir lantschads. Quai vegli'ins far cun ina basa finanziala sauna, ha ditg Christoph Steiner, directur da l'hotel.